РФ грозит отобрать санатории на оккупированных территориях

РФ грозит отобрать санатории на ВОТ. Иллюстративное фото ЦНС созданное: ИИ

Россия угрожает «национализировать» отели и санатории на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



Оккупационные власти требуют от владельцев зарегистрировать бизнес в так называемом реестре до 1 сентября. В противном случае — «национализация».



После этого начнётся «льготный период», в течение которого будет запрещено работать тем, кто не подал документы. А уже с 2026 года у них обещают окончательно отобрать имущество.



ЦНС подчёркивает, что это очередной этап ограбления украинцев под прикрытием «закона».

Напомним, ранее «Новости Донбасса» сообщали, что РФ сворачивает «восстановление» оккупированных территорий.