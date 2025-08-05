РФ грозит отобрать санатории на оккупированных территориях

Россия угрожает «национализировать» отели и санатории на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).
Оккупационные власти требуют от владельцев зарегистрировать бизнес в так называемом реестре до 1 сентября. В противном случае — «национализация».
После этого начнётся «льготный период», в течение которого будет запрещено работать тем, кто не подал документы. А уже с 2026 года у них обещают окончательно отобрать имущество.
ЦНС подчёркивает, что это очередной этап ограбления украинцев под прикрытием «закона».
Напомним, ранее «Новости Донбасса» сообщали, что РФ сворачивает «восстановление» оккупированных территорий.
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