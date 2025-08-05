Зеленский обсудил с Трампом прекращение войны и санкции против России

Сегодня, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Основной темой обсуждения стало прекращение войны.

«Важно как можно скорее остановить убийства — мы полностью поддерживаем этот приоритет. Уже давно можно было бы прекратить войну, если бы россияне не затягивали ее», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Трамп был полностью проинформирован о новых ударах России по Киеву, другим украинским городам и громадам. По словам Зеленского, российские атаки стали еще более жестокими.



В ходе разговора стороны также затронули вопрос санкционного давления на Москву. «Российская экономика продолжает падение, и именно поэтому в Кремле внимательно следят за позицией и решимостью президента Трампа. Это может сыграть решающую роль», — отметил Зеленский.



Кроме того, обсуждались совместные решения с европейскими партнерами, направленные на усиление украинской обороны. «Уже принято решение Нидерландами, Швецией, Норвегией и Данией о предоставлении более миллиарда долларов на закупку американского вооружения для Украины», — уточнил президент. Он добавил, что сотрудничество с НАТО будет продолжено.



Также речь шла о двустороннем оборонном взаимодействии между Украиной и США. «Украинская сторона уже подготовила проект соглашения по дронам. Мы готовы к его детальному обсуждению и подписанию», — заявил Зеленский.

Напомним, посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что в ближайшие недели несколько стран объявят о намерении профинансировать закупку американского вооружения и боеприпасов для Украины.