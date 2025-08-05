Бывшего главу Рубежанской МВА Андрея Юрченко арестовали на 60 суток

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для фигуранта дела о коррупции при закупках средств радиоэлектронной борьбы — бывшего главы Рубежанской городской военной администрации Андрея Юрченко. Его взяли под стражу на 60 суток.

Как сообщило Suspilne.media из зала суда, суд определил залог в размере 6 миллионов гривен. В рамках заседания были допрошены детективы НАБУ, проводившие обыски и задержание Юрченко. Суд интересовался деталями обыска, в том числе тем, как себя вел Андрей Юрченко в ходе следственных действий.

Защита Юрченко заявила о намерении подать апелляцию на это решение суда.

Напомним, 4 августа ВАКС также избрал аналогичную меру пресечения в отношении Сергея Гайдая — бывшего главы Луганской областной военной администрации и экс-руководителя Мукачевской районной администрации. Его также арестовали на 60 суток.