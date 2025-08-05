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Суд признал незаконным выделение земли под военное кладбище под Киевом

05 августа 2025, 22:21

Суд признал незаконным выделение земли под военное кладбище под Киевом

Шестой апелляционный административный суд подтвердил незаконность передачи участка земли для строительства Мемориального военного кладбища возле села Мархалевка в Киевской области. Об этом со ссылкой на Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) написала Судебно-юридическая газета в Украине.

Суд оставил в силе решение первой инстанции — Киевского окружного административного суда — согласно которому отменено распоряжение Киевской областной военной администрации №275 от 14 марта 2024 года. Этим документом планировалась передача земли в постоянное пользование Государственному учреждению «Национальное военное мемориальное кладбище» с изменением ее целевого назначения.

Теперь, в соответствии с решением суда, участок возвращается в распоряжение Боярской лесной опытной станции и снова получает статус земли лесного фонда. Решение уже вступило в законную силу.

В КЭКЦ выразили надежду, что новое правительство под руководством Юлии Свириденко поручит Министерству по делам ветеранов подобрать другое — законное и достойное — место для создания военного кладбища.

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