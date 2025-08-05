В Измаиле во время проверки документов застрелен полицейский

В Измаиле Одесской области задержан мужчина, смертельно ранивший полицейского при исполнении служебных обязанностей. Инцидент произошел 5 августа около 18:00 на окраине города Измаил.

Как сообщает Нацполиция, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили 45-летнего водителя мопеда для проверки документов. Мужчина повёл себя агрессивно, достал огнестрельное оружие и начал стрелять по полицейским.



В результате один из правоохранителей получил огнестрельное ранение. В ответ он применил табельное оружие и ранил нападавшего.

Оба были госпитализированы, однако старший лейтенант полиции скончался в больнице от полученных травм. Подозреваемый с огнестрельными ранениями находится под охраной в медучреждении.



Следователи открыли уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины — «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, говорится в сообщении.