Путин начал встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Кремле

В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа. Фото: Kremlin. ru

Встреча Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом началась в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

Спецпосланник президента США прилетел в Москву сегодня утром.

Накануне Дональд Трамп говорил, что по итогам этой встречи примет решение о санкциях против России.

В числе мер, доступных Трампу — новые пошлины для стран, которые продолжают покупать российскую подсанкционную нефть (ее крупнейшими покупателями остаются Китай и Индия).

Ранее стало известно, что сегодня около 23:30 Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета. Тема выступления не указывается.