Путин начал встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Кремле

Встреча Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом началась в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.
Спецпосланник президента США прилетел в Москву сегодня утром.
Накануне Дональд Трамп говорил, что по итогам этой встречи примет решение о санкциях против России.
В числе мер, доступных Трампу — новые пошлины для стран, которые продолжают покупать российскую подсанкционную нефть (ее крупнейшими покупателями остаются Китай и Индия).
Ранее стало известно, что сегодня около 23:30 Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета. Тема выступления не указывается.
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