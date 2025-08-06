Российский дрон ударил по Краматорску: есть повреждения

Российская армия вечером 5 августа атаковали Краматорск Донецкой области. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«Ночью, 5 августа в 23:48, Краматорск подвергся вражескому обстрелу. С применением БпЛА «Молния-2», российские войска нанесли удар по частному сектору», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что информации о погибших и пострадавших нет.



Кроме того, повреждены два дома.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 5 августа, дважды обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. В результате атак погиб один мирный житель, трое жителей пострадали.

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