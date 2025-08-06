Украинская молодежь проходит этап идеологической обработки в РФ. Иллюстрация ЦНС, созданная с помощью ИИ.

Кремль вывез украинскую молодежь с временно оккупированных территорий Донецкой области на «вахту зомбирования» в Россию. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления (ЦНС).

Под предлогом участия в «вахте памяти» студентов отправили под Ржев, где вместо образовательных мероприятий им навязывали российскую пропаганду:

Кормили мифами о «великой победе»

Возили по «местам боевой славы»

Учили, кого следует «любить», а кого — «ненавидеть»

В ЦНС подчёркивают: за фасадом «патриотического воспитания» скрывается попытка стереть украинскую идентичность и вырастить из подростков покорных граждан РФ с культом войны и ненависти.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что милитаризация луганской молодежи усиливается. Напомним, Россия обучает «наставников» для промывки мозгов детям на ВОТ.