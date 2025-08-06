Кремль вывез украинскую молодежь с временно оккупированных территорий Донецкой области на «вахту зомбирования» в Россию. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления (ЦНС).
Под предлогом участия в «вахте памяти» студентов отправили под Ржев, где вместо образовательных мероприятий им навязывали российскую пропаганду:
В ЦНС подчёркивают: за фасадом «патриотического воспитания» скрывается попытка стереть украинскую идентичность и вырастить из подростков покорных граждан РФ с культом войны и ненависти.
Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что милитаризация луганской молодежи усиливается. Напомним, Россия обучает «наставников» для промывки мозгов детям на ВОТ.
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