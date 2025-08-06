Мать Рамзана Кадырова «наградили» за заслуги перед Херсонской областью

Сальдо наградил мать Кадырова орденом. Фото: скриншот с видео

Так называемый «губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо наградил мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову орденом «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом сообщил «председатель правительства» Магомед Даудов.



По словам Даудова, ордена она удостоена «за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области».



Стоит уточнить, в 2022 году глава Кремля Владимир Путин наградил Аймани Кадырову орденом Почета «за активную общественную деятельность», также она была награждена орденом Дружбы «ДНР».



Аймани Кадырова имеет следующие награды: орден Почета (2022), орден Дружбы (2008), знак отличия «За благодеяние» (2021) и медаль «За содействие Росгвардии».

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