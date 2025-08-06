В Киеве — потоп: ливни затопили улицы города

В Киеве сегодня, 6 августа, сильные дожди затопили улицы. На некоторых улицах — люди по пояс в воде. Также вода затекает в общественный транспорт и автомобили.



Наблюдаются перебои со светом в области. Повалены деревья. Помимо обильного дождя в Киеве и области выпал град.



В Киеве в четверг, 7 августа, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°. В пятницу в столице будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются также ночью в четверг, 7 августа, местами в большинстве северных и центральных областей Украины, а днем на востоке и юго-востоке, на остальной территории без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 20-25°; на юге и юго-востоке страны ночью 18-23°, днем 28-33°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 22-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве самая высокая температура 7 августа была 38,0° в 2010г., самая низкая 8,7° в 1923г.

В пятницу, 8 августа, в Украине без осадков. Ветер северо-западный, на западе страны — юго-западный, 5-10 м/с.

Температура на юге и юго-востоке страны ночью 15-20°, днем 26-31°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 22-27°.