РФ продвинулась в Серебрянском лесу и у четырёх сёл — DeepState

Выжженный лес в районе Серебрянки, где продвинулись войска РФ

Оккупационные войска РФ продвинулись в районе Серебрянского лесничества и возле четырёх населённых пунктов. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Продвижение российских сил вблизи Торского.

По их данным, зафиксировано продвижение российских сил вблизи Торского, Голубовки, Новохатского и Александро-Калиново.

Продвижение российских сил вблизи Голубовки.

Продвижение российских сил вблизи Новохатского.

Продвижение российских сил вблизи Александро-Калиново.

Всего за прошедшие сутки произошло 143 боевых столкновения. На Покровском направлении Силы обороны Украины успешно отразили 52 атаки противника.



На Лиманском направлении зафиксировано 23 российских штурма, а на Новопавловском — 16. Напомним, российская армия в ночь на 6 августа запустила по Украине 45 дронов с трех направлений.