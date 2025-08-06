РФ продвинулась в Серебрянском лесу и у четырёх сёл — DeepState

Оккупационные войска РФ продвинулись в районе Серебрянского лесничества и возле четырёх населённых пунктов. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
Продвижение российских сил вблизи Торского.
По их данным, зафиксировано продвижение российских сил вблизи Торского, Голубовки, Новохатского и Александро-Калиново.
Продвижение российских сил вблизи Голубовки.
Продвижение российских сил вблизи Новохатского.
Продвижение российских сил вблизи Александро-Калиново.
Всего за прошедшие сутки произошло 143 боевых столкновения. На Покровском направлении Силы обороны Украины успешно отразили 52 атаки противника.
На Лиманском направлении зафиксировано 23 российских штурма, а на Новопавловском — 16. Напомним, российская армия в ночь на 6 августа запустила по Украине 45 дронов с трех направлений.
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