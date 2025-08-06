В Славянске прогремели взрывы

Сегодня днем в Славянске Донецкой области прогремели взрывы

Несколько взрывов прогремело сегодня в Славянске Донецкой области приблизительно в 13:20. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

В местных пабликах жители опубликовали фото столбов дыма после прилетов.

К этому часу нет информации о пострадавших и разрушениях.

Ранее сообщалось, что сегодня утром россияне обстреляли район возле Славянской ТЭС. В электросетях начались перепады напряжения. Отмечалась, что обстрелом были повреждены некоторые объекты на территории ТЭС.