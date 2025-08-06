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Дружковка подверглась воздушной атаке: в городе прогремел мощный взрыв

06 августа 2025, 15:11

Дружковка подверглась воздушной атаке: в городе прогремел мощный взрыв

В среду, 6 августа, около 14:36 в городе Дружковка Донецкой области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

Отмечается, что перед взрывом был слышен звук пролетающего беспилотника.

К этому часу нет информации о пострадавших и разрушениях. 

Ранее сообщалось, что несколько взрывов прогремело сегодня в Славянске Донецкой области приблизительно в 13:20. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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