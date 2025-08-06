Дружковка подверглась воздушной атаке: в городе прогремел мощный взрыв

В среду, 6 августа, около 14:36 в городе Дружковка Донецкой области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

Отмечается, что перед взрывом был слышен звук пролетающего беспилотника.

К этому часу нет информации о пострадавших и разрушениях.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов прогремело сегодня в Славянске Донецкой области приблизительно в 13:20. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.