В оккупированном Сватово дрон атаковал авто с мирными — есть жертвы

В оккупированном Сватово Луганской области погибла женщина, еще двое получили ранения. В группировке «ЛНР» заявили, что беспилотник ударил по гражданскому автомобилю.

На фото в социальных сетях — разбитый автомобиль ВАЗ-2106 в Сватово.

Подробности уточняются.

В оккупированном Новодружеске (Луганская область) рейсовый автобус попал под атаку беспилотника. В группировке «ЛНР» утверждают, что автобус перевозил мирных жителей из Лисичанска в Приволье. Удар произошел в пятницу, 1 августа, приблизительно в 14:20. Однако оккупационная администрация заявила о нем только 4 дня спустя — 5 августа.