РФ днем дважды обстреляла Константиновку: есть жертва и пострадавший

Российские оккупанты 6 августа дважды ударили по Константиновке Донецкой области. В результате атак один человек погиб, также есть пострадавший. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, около 13:00 оккупанты совершили обстрел с применением ударного FPV-дрона, а позже россияне обстреляли город с помощью ствольной артиллерии.



В результате дроновой атаки пострадал один мирный человек. Также повреждена машина.



Горбунов уточнил, что при обстреле из ствольной артиллерии разрушен частный дом, также повреждена линия электропередач.



Кроме того, погиб один человек, в момент атаки он находился в доме.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 5 августа, дважды обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. В результате атак погиб один мирный житель, трое жителей пострадали.

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