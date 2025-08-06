РФ днем дважды обстреляла Константиновку: есть жертва и пострадавший

Российские оккупанты 6 августа дважды ударили по Константиновке Донецкой области. В результате атак один человек погиб, также есть пострадавший. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
По его словам, около 13:00 оккупанты совершили обстрел с применением ударного FPV-дрона, а позже россияне обстреляли город с помощью ствольной артиллерии.
В результате дроновой атаки пострадал один мирный человек. Также повреждена машина.
Горбунов уточнил, что при обстреле из ствольной артиллерии разрушен частный дом, также повреждена линия электропередач.
Кроме того, погиб один человек, в момент атаки он находился в доме.
Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 5 августа, дважды обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. В результате атак погиб один мирный житель, трое жителей пострадали.
Победим цензуру вместе!