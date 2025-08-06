Партизан заложил взрывчатку на Ми-28 в глубине РФ

Ударный вертолет Ми-28 на авиабазе в Торжке, где украинский партизан заложил взрывчатку.

Украинский диверсант заложил взрывчатку на российский ударный вертолёт Ми-28 на территории 344-го центра боевого применения и переобучения лётного состава в Торжке, Тверская область РФ. Об этом сообщили в Народном Сопротивлении Украины.

Партизан заложил взрывчатку на российский ударный вертолёт Ми-28.

Диверсия произошла ещё 1 июня, однако известно о ней стало только сейчас.



В НСУ уточняют, что устройство сработало, но степень повреждений вертолёта остаётся неизвестной. Несмотря на это, действия в глубоком тылу РФ демонстрируют уязвимость даже ключевых военных объектов.