Партизан заложил взрывчатку на Ми-28 в глубине РФ

Украинский диверсант заложил взрывчатку на российский ударный вертолёт Ми-28 на территории 344-го центра боевого применения и переобучения лётного состава в Торжке, Тверская область РФ. Об этом сообщили в Народном Сопротивлении Украины.
Партизан заложил взрывчатку на российский ударный вертолёт Ми-28.
Диверсия произошла ещё 1 июня, однако известно о ней стало только сейчас.
В НСУ уточняют, что устройство сработало, но степень повреждений вертолёта остаётся неизвестной. Несмотря на это, действия в глубоком тылу РФ демонстрируют уязвимость даже ключевых военных объектов.
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