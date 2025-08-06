РФ усилила военную полицию в Олешковском районе Херсонщины

Пост военной полиции РФ в Олешковском районе. Иллюстрация ИИ.

Российская военная полиция усилила присутствие в Олешковском районе временно оккупированной Херсонской области. Как сообщают агенты движения сопротивления «АТЕШ», с начала июля резко выросло количество блокпостов в населённых пунктах Раденск, Челбурда и Костогрызово.



Патрули останавливают как военные, так и гражданские автомобили, особенно тщательно проверяя документы у мужчин.



По информации источников в 26-м мотострелковом полку ВС РФ, именно в этом районе участились случаи самовольного оставления позиций на Приднепровском направлении. Это может объяснять усиленное присутствие военной полиции — оккупанты активно ищут дезертиров.

Ранее в сети появилось видео ударов по командному пункту дронов РФ в Олешках.