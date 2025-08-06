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РФ усилила военную полицию в Олешковском районе Херсонщины

06 августа 2025, 17:27

РФ усилила военную полицию в Олешковском районе Херсонщины

Пост военной полиции РФ в Олешковском районе. Иллюстрация ИИ. Пост военной полиции РФ в Олешковском районе. Иллюстрация ИИ.

Российская военная полиция усилила присутствие в Олешковском районе временно оккупированной Херсонской области. Как сообщают агенты движения сопротивления «АТЕШ», с начала июля резко выросло количество блокпостов в населённых пунктах Раденск, Челбурда и Костогрызово.

Патрули останавливают как военные, так и гражданские автомобили, особенно тщательно проверяя документы у мужчин.

По информации источников в 26-м мотострелковом полку ВС РФ, именно в этом районе участились случаи самовольного оставления позиций на Приднепровском направлении. Это может объяснять усиленное присутствие военной полиции — оккупанты активно ищут дезертиров.

Ранее в сети появилось видео ударов по командному пункту дронов РФ в Олешках.

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