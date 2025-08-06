Трамп ввел дополнительные пошлины для Индии из-за закупок российской нефти

Президент США Дональд Трамп. Фото: White House.gov

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки нефти из России. Соответствующий указ опубликован сегодня на сайте Белого дома.

Вашингтон заявляет, что действия Москвы в отношении Украины остаются «чрезвычайной и явной угрозой» для нацбезопасности США.

Санкции вступят в силу через 21 день и не будут касаться товаров, которые уже находятся в пути.

Администрация президента США может распространить тариф, введенный сегодня против Индии, и на другие страны, которые импортируют российскую нефть.

Напомним, сегодня в Москве прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Ранее Трамп говорил, что решение о введении новых санкций в отношении РФ будет приниматься по итогам этой встречи.