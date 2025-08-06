Момент удара авиабомбы ВС ВСУ по зданию с российскими военными в Каменском.

Во время удара авиации ВСУ по Каменскому в подвале находилось около 30 военных ВС РФ. Об этом сообщили в блоге пилотов ВСУ «Соняшник». Как уточняется, ситуация в районе Каменского (Запорожская область) остаётся динамичной: бои не утихают, а оккупанты передвигаются небольшими группами.



«Наши глаза начали фиксировать скопление с ночи — враг любит так посылать "мясо" по 1–3 военных РФ в течение ночи. К утру захватчиков накопилось три десятка», — рассказали пилоты ВСУ.



По их словам, управляемыми авиабомбами AASM HAMMER был нанесён удар прямо по подвалу, где прятались российские военные. Предварительно, те, кто выжил, вряд ли снова решатся идти в штурм — или вообще хоть куда-то идти.



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что МиГ-29 Воздушных сил ВСУ применил высокоточную авиабомбу GBU-62 JDAM-ER для поражения штурмовых групп РФ на Запорожском направлении.

Кроме того, пилоты F-16 Воздушных сил также уничтожили здание с российским десантом авиабомбами JDAM.