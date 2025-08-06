Путин готов приостановить удары по Украине, но не завершать войну

Москва может предложить Вашингтону так называемое «воздушное перемирие» — частичную приостановку ударов по Украине. Об этом сообщают американские СМИ, утверждая, что такой шаг рассматривается Кремлем как «жест доброй воли» в адрес Дональда Трампа. Главная цель — ослабить давление санкций.



Под «воздушным перемирием» понимается возможное прекращение российских ракетных и дроновых атак по украинской территории. Однако речи о завершении боевых действий не идет — Россия планирует продолжать войну в полном объеме.



По оценкам одного из американских изданий, в условиях текущих санкций и интенсивности боевых действий Россия может продолжать войну еще около трех лет. Страна активно наращивает производство вооружений, в том числе ракет и беспилотников, а также выпускает боеприпасов больше, чем США и страны НАТО вместе взятые.

По данным источников, российский Генштаб заверил руководство в том, что фронт в Украине может «обрушиться» в течение 2—3 месяцев. Это дает Кремлю основания считать, что сейчас не время завершать конфликт — ни армия, ни общество якобы не поймут такого решения.

Смотрите видео «Что такое “воздушное перемирие” от России», подготовленное журналистами «Новости Донбасса».