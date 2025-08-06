Под Краматорском дрон атаковал авто «Укрпочты»: погибла начальница отделения

В среду, 6 августа, всего в 11 километрах от Краматорска, в служебный автомобиль передвижного отделения «Укрпочты» попал российский FPV-дрон.

Как сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский, в результате вражеской атаки вблизи Краматорска погибла начальница передвижного отделения Ольга Бордунова. Благодаря оперативным действиям бойцов 56-й бригады, водителю удалось выжить.

«10 августа Ольге исполнилось бы 47 лет. Вражеский дрон поразил нашу машину, убив Ольгу и ранив водителя Павла. Его состояние стабилизируется, врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал Игорь Смелянский в Facebook.

Напомним, оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 5 августа, дважды обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. В результате атак погиб один мирный житель, трое жителей пострадали.