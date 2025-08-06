Подвал, голодовка и тупик: украинцы застряли на грузинской границе

Украинец Сергей Ларко, ранее освобожденный из российской тюрьмы и объявивший голодовку, уже около месяца находится на границе между Россией и Грузией, ожидая разрешения на въезд. По его словам, он и еще несколько десятков украинцев вынуждены жить в подвале грузинского пограничного пункта «Дариали».

В эфире телеканала «Дождь» Ларко рассказал, что шансов на скорое разрешение ситуации практически нет: «Мы направили официальные запросы в МИД, консульство, грузинские власти, прокуратуру, обращались к сотрудникам, но пока безрезультатно. Последняя связь с консулом была — он сказал, что в пути. Больше никакой информации», — отметил он.

По словам Ларко, у него и еще у 20 мужчин из 97, находящихся в подвальном помещении, есть действительные украинские паспорта. Также он сообщил, что на территории КПП содержатся и десять женщин — их условия проживания еще хуже.

«Они в отдельном корпусе. В туалет их выводят всего три раза в день, душа нет, обстановка тяжелая», — добавил он.

Как сообщается, на данный момент официальных комментариев от грузинской стороны не поступало.

Напомним, ранее «Новости Донбаса» писали, что на российско-грузинском пограничном пункте «Верхний Ларс» разгорелся гуманитарный кризис. Эксперты и активисты сообщают о протестах бывших заключенных, которые страдают от нехватки гуманитарной помощи и жестоких условий содержания в подвале буферной зоны.