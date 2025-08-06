Артобстрел Никополя: погиб 23-летний спасатель и двое мирных жителей

В среду, 6 августа, в результате артиллерийского обстрела Никополя на Днепропетровщине погибли три человека, включая сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Среди погибших — 23-летний спасатель Данил Хижняк и двое гражданских. Еще четыре человека получили ранения, трое из них — сотрудники ГСЧС.



По информации МВД, спасатели оказались под огнем во время обследования территории после предыдущего обстрела. В служебный автомобиль ГСЧС произошло прямое попадание из ствольной артиллерии.

Напомним, под Краматорском дрон атаковал авто «Укрпочты»: погибла начальница отделения.