Беспилотники атаковали железнодорожные станции в Волгоградской области России

Пожар на железнодорожной станции в Суровикино Волгоградской области РФ возник после атаки беспилотника. Фото: ASTRA

Ночью 7 августа дроны атаковали Волгоградскую область России, где под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. На месте поражения начался пожар. В местном аэропорту введен план «Ковер». Атаку подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров.

Дроны поразили железнодорожную станцию в населенном пункте Суровикино, что является важным узлом в логистике россиян.

Кроме того, по словам губернатора, была атакована станция Максима Горького. Там работают саперы с обломками сбитого беспилотника.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена атака БПЛА на объекты на территории Волгоградской области. Пострадавших нет.

На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА — повреждений объектов нет. Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме», — сообщил Бочаров.

Населенный пункт Суровикино расположен на пересечении важных железнодорожных направлений:

Волгоград — Ростов-на-Дону — основная линия для переброски техники и личного состава в сторону оккупированного Донбасса, Азовского побережья и Крыма.

Железная дорога идет через Лихую и Миллерово — далее разветвляется до оккупированных Луганска, Мариуполя, Таганрога.

В сети также распространили кадры ночной атаки по Волгоградской области России. На них видно, как на месте удара БпЛА вспыхнул пожар.