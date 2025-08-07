Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Беспилотники атаковали железнодорожные станции в Волгоградской области России

07 августа 2025, 07:08

Беспилотники атаковали железнодорожные станции в Волгоградской области России

Пожар на железнодорожной станции в Суровикино Волгоградской области РФ возник после атаки беспилотника. Фото: ASTRA Пожар на железнодорожной станции в Суровикино Волгоградской области РФ возник после атаки беспилотника. Фото: ASTRA

Ночью 7 августа дроны атаковали Волгоградскую область России, где под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. На месте поражения начался пожар. В местном аэропорту введен план «Ковер». Атаку подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров. 

Дроны поразили железнодорожную станцию в населенном пункте Суровикино, что является важным узлом в логистике россиян. 

Кроме того, по словам губернатора, была атакована станция Максима Горького. Там работают саперы с обломками сбитого беспилотника.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена атака БПЛА на объекты на территории Волгоградской области. Пострадавших нет. 

На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА — повреждений объектов нет. Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме», — сообщил Бочаров.

Населенный пункт Суровикино расположен на пересечении важных железнодорожных направлений:

Волгоград — Ростов-на-Дону — основная линия для переброски техники и личного состава в сторону оккупированного Донбасса, Азовского побережья и Крыма.

Железная дорога идет через Лихую и Миллерово — далее разветвляется до оккупированных Луганска, Мариуполя, Таганрога.

В сети также распространили кадры ночной атаки по Волгоградской области России. На них видно, как на месте удара БпЛА вспыхнул пожар.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Пожары Станции железная дорога атака дронов Волгоградская область
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога
Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы?
05 августа 2025, 18:13
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:27
РФ усилила военную полицию в Олешковском районе Херсонщины
15:27
Российских оккупантов заставляют сдавать кровь для раненых военных на захваченной Донетчине
15:16
ДТП под Тулой: пострадали 17 жителей оккупированной Луганщины
15:07
В оккупированном Сватово дрон атаковал авто с мирными — есть жертвы
13:48
Мать Рамзана Кадырова «наградили» за заслуги перед Херсонской областью
13:43
Кремль вывозит украинскую молодежь на «вахты зомбирования»
12:12
В Симферополе расставили картонных военных для агитации
11:44
В сети появилось видео ударов по командному пункту дронов РФ в Олешках
10:44
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
20:59
Донецк на грани: без воды и тепла — что ждет регион осенью
17:27
РФ грозит отобрать санатории на оккупированных территориях
14:55
«ЛНР» заявила об обстреле рейсового автобуса и жертвах — спустя 4 дня после инцидента
13:52
Пушилин попросил Путина достроить скандальный водовод из Дона
23:16
Оккупанты превращают захваченный Донбасс в зону террора: арестованы десятки мирных жителей
17:55
В Севастополе 117 российских захватчиков готовят к работе в администрации
15:35
РФ сворачивает «восстановление» оккупированных территорий
15:26
Силы обороны на захваченной части Запорожской области уничтожили ЗРК С-300 россиян
13:43
Дроны СБУ поразили 5 российских истребителей на аэродроме в оккупированном Крыму
09:18
Захватчики готовят Донецкий аэропорт для запуска дронов — ISW
10:05
За июль оккупировано 564 кв. км — Deep State
все новости
07:08
Беспилотники атаковали железнодорожные станции в Волгоградской области России
22:52
Трамп предложил встретиться с Путиным уже на следующей неделе — NYT
22:15
Артобстрел Никополя: погиб 23-летний спасатель и двое мирных жителей
21:42
Подвал, голодовка и тупик: украинцы застряли на грузинской границе
20:43
Трамп объявил о начале пути к завершению конфликта после визита Уиткоффа в Кремль
20:00
Под Краматорском дрон атаковал авто «Укрпочты»: погибла начальница отделения
18:59
Путин готов приостановить удары по Украине, но не завершать войну
18:04
Во время удара авиации ВСУ по Каменскому в подвале находилось около 30 военных ВС РФ
17:56
Под Покровском враг ударил по ББМ медиков, но эвакуация продолжилась
17:34
Трамп ввел дополнительные пошлины для Индии из-за закупок российской нефти
17:27
РФ усилила военную полицию в Олешковском районе Херсонщины
16:57
Зеленский сообщил о согласованных ударах СБУ по территории РФ
16:46
Партизан заложил взрывчатку на Ми-28 в глубине РФ
16:30
РФ днем дважды обстреляла Константиновку: есть жертва и пострадавший
16:25
В Москве завершилась встреча Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа
16:23
Мэр Хиросимы: Война в Украине показывает, что уроки ядерных трагедий забыты
16:16
Россияне сообщили, что начальник Донецкой ОВА выехал из региона: Филашкин рассказал, где находится
16:16
РФ сбрасывает агитлистовки с дронов в Покровске — ВСУ
16:10
В Покровске остается более 1000 людей, обстановка в городе сложная
15:33
Дрон-камикадзе взорвался рядом с эвакуацией под Лиманом
все новости
ВИДЕО
Пожар на железнодорожной станции в Суровикино Волгоградской области РФ возник после атаки беспилотника. Фото: ASTRA Беспилотники атаковали железнодорожные станции в Волгоградской области России
07 августа, 07:08
Подвал, голодовка и тупик: украинцы застряли на грузинской границе Подвал, голодовка и тупик: украинцы застряли на грузинской границе
06 августа, 21:42
Путин готов приостановить удары по Украине, но не завершать войну Путин готов приостановить удары по Украине, но не завершать войну
06 августа, 18:59
Момент удара авиабомбы ВС ВСУ по зданию с российскими военными в Каменском. Во время удара авиации ВСУ по Каменскому в подвале находилось около 30 военных ВС РФ
06 августа, 18:04
Вадим Филашкин находится в Донецкой области. Россияне сообщили, что начальник Донецкой ОВА выехал из региона: Филашкин рассказал, где находится
06 августа, 16:16
Дрон-камикадзе взорвался рядом с эвакуацией под Лиманом Дрон-камикадзе взорвался рядом с эвакуацией под Лиманом
06 августа, 15:33

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор