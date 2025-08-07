Трамп распорядился ускорить подготовку к встрече с Путиным — CNN

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации ускорить подготовку к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, а также к трехстороннему саммиту с участием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что организация подобных встреч, как правило, занимает много времени, однако Трамп настоял на ускорении процесса.

Инициатива последовала сразу после возвращения спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа из Москвы, где тот накануне провел переговоры с Путиным.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным уже «на следующей неделе». Следующим шагом станет трехсторонняя встреча Трампа с Путиным и Владимиром Зеленским без участия представителей Европы. По мнению Трампа, трехстороння встреча может поспособствовать окончанию войны в Украине.