Путинский чиновник призвал стереть Украину с карты, а украинцев депортировать

Член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько открыто призывает к ликвидации Украины как государства.

В одном из видео, опубликованном в Telegram-канале «Луганщина оперативная», он заявляет: «Мы хотим, чтобы Украина как государство прекратила свое существование. Чтобы люди оттуда уехали, мягко говоря — в эмиграцию. Или еще куда-нибудь подальше. Это — наша цель».

Кроме того, российский чиновник угрожает ядерными ударами по европейским странам — Германии, Финляндии и Италии. Особого цинизма ситуации придает тот факт, что Безпалько возглавляет организацию «Украинцы России», которая позиционирует себя как объединение украинской диаспоры в РФ.

Напомним, российские захватчики депортируют с оккупированных территорий родственников бойцов Вооруженных сил Украины.