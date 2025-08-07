Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

07 августа 2025, 10:29

В Днепропетровской области из-за атаки беспилотников пострадали люди

Последствия российского обстрела Днепропетровской области ночью 7 августа. Фото: ОВА Последствия российского обстрела Днепропетровской области ночью 7 августа. Фото: ОВА

Российские военные ночью 7 августа атаковали ударными дронами Днепропетровскую область. В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура и есть пострадавшие. 

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По данным Лысака, ночью силы ПВО сбили в области 33 российских дрона.

В результате атаки в Днепре пострадали четыре человека. 43-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Глава ОВА добавил, что из-за ударов возникло несколько пожаров. Горели административное здание, уничтожены 12 машин, еще 17 — повреждены.

Повреждены также 8 жилых домов, один частный дом — уничтожен. Есть разрушения на территории транспортного предприятия.

Отмечается, что в Павлограде загорелись дачный дом и авто. В Криворожском районе — здание, которое не эксплуатируется, в самом Кривом Роге — модульный дом.

В Синельниковском районе в результате обстрела загорелись крыша лицея и сухая трава. Повреждены частный дом и легковой автомобиль.

В Никопольском районе агрессор обстреливал артиллерией и БПЛА. Было громко в райцентре, Марганецкой, Миривской и Покровской громадах.

К поврежденному в районе в целом добавились 8 частных домов и пятиэтажка, авто. Повреждены инфраструктура, административное здание, предприятие. Горела библиотека.

Александр Вилкул сообщил о приблизительно 10 ночных ударах «шахедами» по области.

«Возникло несколько пожаров. Поврежден модульный дом. На место были направлены все оперативные службы. К 5 утра пожары были ликвидированы. Без потерь и пострадавших», — отметил он.

Вилкул добавил, что в Криворожском районе противник атаковал дронами Карповскую громаду. Повреждено здание, которое не эксплуатируется. Без потерь.

