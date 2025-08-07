Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

07 августа 2025, 10:34

DeepState и Генштаб подтвердили продвижение войск РФ на отдельных участках Донецкой области

Российские войска продвинулись на отдельных участках фронта в Донецкой области. Об этом свидетельствуют обновленные данные аналитиков DeepState, которые также подтверждает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В частности, изменения зафиксированы в районах Белогоровки, Федоровки и Григорьевки Бахмутского района, Удачного и Новониколаевки Покровского района, а также возле Новополя Волновахского района.


По информации Генштаба, на Сиверском направлении вражеские силы восемь раз штурмовали позиции Сил обороны у Григорьевки. На Покровском направлении украинским военным удалось отразить 38 атак противника, в том числе в районе Удачного. На Новопавловском направлении защитники Украины отбили 13 вражеских штурмовых действий в районе Новополя.

Напомним, оккупационные войска РФ продвинулись в районе Серебрянского лесничества и возле четырёх населённых пунктов. 

Места
Донецкая область Северское направление Покровское направление Новопавловское направление
Прочее
Продвижение ВС РФ
Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога
Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы?
05 августа 2025, 18:13
