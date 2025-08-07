DeepState и Генштаб подтвердили продвижение войск РФ на отдельных участках Донецкой области

Российские войска продвинулись на отдельных участках фронта в Донецкой области. Об этом свидетельствуют обновленные данные аналитиков DeepState, которые также подтверждает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В частности, изменения зафиксированы в районах Белогоровки, Федоровки и Григорьевки Бахмутского района, Удачного и Новониколаевки Покровского района, а также возле Новополя Волновахского района.



По информации Генштаба, на Сиверском направлении вражеские силы восемь раз штурмовали позиции Сил обороны у Григорьевки. На Покровском направлении украинским военным удалось отразить 38 атак противника, в том числе в районе Удачного. На Новопавловском направлении защитники Украины отбили 13 вражеских штурмовых действий в районе Новополя.

Напомним, оккупационные войска РФ продвинулись в районе Серебрянского лесничества и возле четырёх населённых пунктов.