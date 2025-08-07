Россияне за сутки 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть погибшие и раненые — ОВА

Последствия российского обстрела Донецкой области за минувшие сутки. Фото: ОВА

Населенные пункты Донецкой области за минувшие сутки 26 раз были обстреляны войсками российской оккупационной армии. Об этом по состоянию на утро 7 августа сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Доброполье повреждены дом и гараж, в Светлом повреждены 4 склада. В Шахово разрушены 3 дома.

Краматорский район. В Лимане повреждены 6 домов, магазин, гараж, 4 автомобиля, линия электропередач и газопровод. В Николаевке обстреляна промзона. В Алексеево-Дружковке ранены 3 человека, повреждены 6 домов, авто и мопед. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, в Белокузьминовке — 1 человек погиб и 1 ранен.

Бахмутский район. В Северске повреждены 6 домов.

С линии фронта эвакуировано 1259 человек, в том числе 78 детей, отметил начальник ОВА.