Воспитательница детсада на временно оккупированной Луганщине. Учреждение разрушается, а зарплаты не выплачиваются уже почти год. Иллюстрация ЦНС, созданная ИИ.

В Сватово Луганской области сотрудники детского сада «Ромашка» почти год работали без оплаты. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



С октября 2024 года по июль 2025 года четырём работникам учреждения не выплачивали зарплату. Общая сумма долга — почти 1 миллион рублей.



ЦНС фиксирует системный кризис с выплатами на ВОТ. Оккупанты прикрываются громкими заявлениями о «заботе» и «восстановлении», но за этим стоят равнодушие, коррупция и бесхозяйственность.



В Центре подчёркивают, что педагоги, работающие с детьми на ВОТ, вынуждены выживать без зарплат, поддержки и уважения.

Напомним, РФ сворачивает «восстановление» оккупированных территорий.