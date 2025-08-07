РФ за сутки атаковала более 4000 дронами-камикадзе

Вчера российские войска применили против позиций украинских подразделений более 4000 дронов-камикадзе. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Всего противник задействовал 4073 дрона-камикадзе для ударов по украинским военным и гражданским объектам.
Также враг нанес 87 авиаударов по населенным пунктам, в том числе сбросил 157 управляемых авиационных бомб.
Кроме того, зафиксировано 6074 обстрела, из них 111 — из реактивных систем залпового огня.
В ответ Силы обороны Украины ликвидировали за сутки 1040 российских оккупантов.
Также уничтожены: четыре танка, четыре боевые бронированные машины, 47 артсистем, одна РСЗО, 163 БПЛА оперативно-тактического уровня, 130 единиц автомобильной техники и одна тяжелая огнеметная система.
