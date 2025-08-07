Во временно оккупированном Крыму наблюдаются проблемы с водоснабжением. Telegram-канал «Крымский ветер» пишет, что дефицит воды добрался и до Алушты.

В городе начали устанавливать уличные бочки с водой «для технических нужд». Об этом сообщила назначенная Россией «глава администрации» города Галина Огнева.



По ее словам, емкости уже размещены в населенных пунктах Малореченское, Лучистое, Верхняя Кутузовка и Малый Маяк. В дальнейшем планируется установка еще около 40 резервуаров.

Как заявил представитель предприятия «Вода Крыма» Максим Новик, нехватка воды наблюдается не только в Алуште, но и в Белогорском и Бахчисарайском районах. Также он выразил надежду, что осенние осадки восполнят нехватку воды. При этом около 40% водопроводных сетей, по его словам, нуждаются в реконструкции.

Напомним, ситуация с водой на оккупированной части Донецкой области стремительно выходит за рамки контролируемого ЧП. Это уже не просто водный кризис, а гуманитарная катастрофа. Дети записывают видеообращение к главе Кремля Владимиру Путину, а Z-блогеры уже не находят слов, чтоб описать проблему не такой страшной, какой она есть на самом деле.

Как группировка «ДНР» и ее российские кураторы пытаются решить проблему, созданную своими же руками, — «Новости Донбасса» следят онлайн.