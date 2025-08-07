Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Истребитель ВСУ сбил три «Шахеда» за один вылет на юге

07 августа 2025, 13:15

Истребитель ВСУ сбил три «Шахеда» за один вылет на юге

Уничтожение «Shahed-136». Уничтожение «Shahed-136».

Истребитель Воздушных сил ВСУ сбил три ударных БПЛА типа «Shahed-136» на юге Украины. Видео атаки опубликовал Telegram-канал Air Fighter.

«На видео слышен характерный звук моторов шахедов. Уничтожение первого дрона не попало в кадр. Затем видно вспышку от поражения второго, а позже — пуск ракеты класса "воздух-воздух" с характерным звуком, после чего был сбит третий дрон», — пояснил пилот.

По его словам, уничтожение трёх дронов-камикадзе за один боевой вылет — результат, достойный внимания.

«Спасибо лётчику, который сделал всё возможное, чтобы обезвредить цели на юге нашей страны», — добавил он.

Напомним, в ночь на 7 августа (с 22:30 6 августа) российские войска атаковали Украину 112 ударными БПЛА.

