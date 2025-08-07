ГУР поразило базу ПВО на Ай-Петри и катер РФ у побережья

Дроны ГУР уничтожили десантный катер РФ «БК-16».

Вражеские РЛС под куполами, десантный катер и база ПВО на Ай-Петри — новая добыча разведчиков ГУР в Крыму, сообщает пресс-центр Главного управления разведки. Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается.

Уклоняясь от российских ракет, боевые дроны спецподразделения ГУР МО Украины «Примары» нанесли успешный удар по вражескому десантному катеру проекта 02510 «БК-16», а также уничтожили российские радиолокационные станции:

РЛС «Небо-СВУ»

РЛС «Подлет-К1»

РЛС 96Л6Е

После серьезных потерь в системе ПВО, нанесённых, в частности, «Примарами», российские оккупанты начали прятать свои дорогостоящие комплексы под защитными куполами.







Однако еще один из таких объектов спецназ ГУР успешно поразил на горе Ай-Петри, где была размещена база ПВО 3-го радиотехнического полка (в/ч 85683-А).