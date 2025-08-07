ВСУ взорвали мосты в Брянской и Белгородской областях — Андрющенко Time

Украинские дроны подорвали два моста в Брянской и Белгородской областях РФ. Видео с момента взрывов опубликовал Telegram-канал «Андрющенко Time».



Он отмечает: «мины на этих объектах были установлены заранее — российские военные готовились взорвать мосты в случае отступления. Беспилотники ВСУ лишь обнаружили закладки и дистанционно осуществили подрыв».

Этот факт подчеркивает, насколько серьезно российские войска опасаются возможного прорыва границы со стороны Украины, пишет руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Напомним, пехотинцы ВСУ зачистили Радьковку под Купянском. Если диверсионно-разведывательные группы россиян ещё бродят по Соболевке — значит, они уже в оперативном мешке.