Война спровоцировала нашествие саранчи — Госпродпотребслужба Украины

Нашествие саранчи на юге Украины — это одно из последствий экологического террора, который РФ ведет против Украины и, по сути, против всего мира. Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал заместитель главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Вадим Чайковский.



По его словам, с 2022 по 2025 годы вспышки саранчи фиксируются преимущественно в районах активных боевых действий. «Война привела к заброшенности земель вдоль линии фронта и нанесла серьезный экологический урон. Одним из таких последствий стало разрушение Каховской ГЭС. Все это создало идеальные условия для размножения саранчи», — отметил он.



Природные враги саранчи — птицы — практически исчезли из прифронтовых зон из-за постоянных обстрелов и взрывов. В отличие от них, саранча к взрывам нечувствительна и активно захватывает новые территории. Наиболее масштабные очаги вредителя зафиксированы в Запорожской области.



Также саранча обнаружена в Днепропетровской, Одесской и Херсонской областях. Сейчас, по информации Госпродпотребслужбы, саранча из Запорожской области переместилась на временно оккупированные территории под влиянием юго-западного ветра.



Отмечается, что прямых компенсаций аграриям за возможные потери не предусмотрены. Специалисты могут лишь своевременно локализовать угрозу.

Напомним, в Запорожском районе жители проявили изобретательность и нашли практическое применение саранче, превратив ее в «золотую» наживку. Местные жители используют ее в качестве корма птицам и приманки на рыбалке.