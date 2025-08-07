ВСУ уничтожили редкую БМП-3 «Кактус» под Катериновкой

БМП РФ пытались прорваться в Катериновку.

FPV-операторы уничтожили редкую российскую БМП-3 с комплектом динамической защиты 4С24 «Кактус», а также БМП-2, которые прорвались в населённый пункт Катериновка. Об этом сообщила бригада «Хижак» при Департаменте патрульной полиции.



Россияне пытались прорваться на Торецком направлении, забросив вперёд танк и БМП с наваренным «мангалом». По данным War Archive, всего в механизированном штурме участвовали 5 единиц бронетехники, из которых 4 были уничтожены. Бои происходили в районе села Катериновка Донецкой области.

Отмечается, что украинские FPV-дроны попали прямо в люк танка с самодельной защитой — техника загорелась, экипаж сбежал.

«Бронированная машина, сопровождавшая прорыв, повреждена. Координированная работа подразделений = сорванный штурм», — говорится в сообщении.



