Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Германия восстановила повреждённую РЛС Patriot для Украины

07 августа 2025, 17:07

Германия восстановила повреждённую РЛС Patriot для Украины

РЛС AN/MPQ-65 американского ЗРК Patriot во время развертывания на позиции. РЛС AN/MPQ-65 американского ЗРК Patriot во время развертывания на позиции.

Немецкий генерал-майор Майк Келлер сообщил, что несколько месяцев назад россиянам удалось значительно повредить радиолокационную станцию одного из ЗРК Patriot во время атаки. Об этом сообщает In Factum.

Об этом также пишет проект German Military Aid to Ukraine, отслеживающий все немецкие поставки Украине.

Повреждённую РЛС доставили в Германию, где её изначально сочли невосстановимой. Однако специалисты Люфтваффе, работая по 16 часов в день и 6 дней в неделю, сумели полностью восстановить систему.

В июле восстановленную РЛС вернули в Украину, и она уже успела помочь в перехвате одной из российских воздушных целей.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Германия
Прочее
РЛС ЗРК Patriot Восстановление техники ВСУ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога
Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы?
05 августа 2025, 18:13
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:44
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
13:43
ГУР поразило базу ПВО на Ай-Петри и катер РФ у побережья
13:11
Крым страдает без воды: Алушта переходит на бочки
11:22
Воспитатели в Сватово почти год работают без зарплаты
10:04
Знак протеста: в Луганске и Алчевске снова появились жёлтые ленты
17:27
РФ усилила военную полицию в Олешковском районе Херсонщины
15:27
Российских оккупантов заставляют сдавать кровь для раненых военных на захваченной Донетчине
15:16
ДТП под Тулой: пострадали 17 жителей оккупированной Луганщины
15:07
В оккупированном Сватово дрон атаковал авто с мирными — есть жертвы
13:48
Мать Рамзана Кадырова «наградили» за заслуги перед Херсонской областью
13:43
Кремль вывозит украинскую молодежь на «вахты зомбирования»
12:12
В Симферополе расставили картонных военных для агитации
11:44
В сети появилось видео ударов по командному пункту дронов РФ в Олешках
20:59
Донецк на грани: без воды и тепла — что ждет регион осенью
17:27
РФ грозит отобрать санатории на оккупированных территориях
14:55
«ЛНР» заявила об обстреле рейсового автобуса и жертвах — спустя 4 дня после инцидента
13:52
Пушилин попросил Путина достроить скандальный водовод из Дона
23:16
Оккупанты превращают захваченный Донбасс в зону террора: арестованы десятки мирных жителей
17:55
В Севастополе 117 российских захватчиков готовят к работе в администрации
15:35
РФ сворачивает «восстановление» оккупированных территорий
все новости
18:15
Еще трое жителей Донетчины пострадали
18:05
В Краматорской ГВА опровергли информацию о размещении военных в одном из местных медзаведений
17:56
В Сухановке спасатели ликвидировали последствия атаки армии РФ: спасатели эвакуировали семь человек
17:47
Минфин РФ снизил прогноз по нефтегазовым доходам: детали
17:07
Германия восстановила повреждённую РЛС Patriot для Украины
16:48
ВСУ уничтожили редкую БМП-3 «Кактус» под Катериновкой
16:36
Война спровоцировала нашествие саранчи — Госпродпотребслужба Украины
16:09
В прифронтовом Родинском продолжается эвакуация людей: в городе нет воды и света
15:57
ВСУ взорвали мосты в Брянской и Белгородской областях — Андрющенко Time
15:47
Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом
15:38
Пять человек пострадали при обстреле Дружковки
14:55
Генпрокуратура Украины обвинила начальника СИЗО Таганрога в организации пыток журналистки Виктории Рощиной
14:49
ВСУ зачистили Радьковку и зажали врага под Купянском
13:49
Работники ТЦК и СП с 1 сентября обязаны будут носить нательные камеры — Шмыгаль
13:44
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
13:43
ГУР поразило базу ПВО на Ай-Петри и катер РФ у побережья
13:15
Истребитель ВСУ сбил три «Шахеда» за один вылет на юге
13:11
Крым страдает без воды: Алушта переходит на бочки
13:06
Не менее 8 мощных взрывов прогремели в Дружковке: сообщают о пожаре в частном секторе
12:42
РФ за сутки атаковала более 4000 дронами-камикадзе
все новости
ВИДЕО
ВСУ взорвали мосты в Брянской и Белгородской областях — Андрющенко Time ВСУ взорвали мосты в Брянской и Белгородской областях — Андрющенко Time
07 августа, 15:57
Владимир Путин. Фото: ТАСС Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом
07 августа, 15:47
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
07 августа, 13:44
Дроны ГУР уничтожили десантный катер РФ «БК-16». ГУР поразило базу ПВО на Ай-Петри и катер РФ у побережья
07 августа, 13:43
Уничтожение «Shahed-136». Истребитель ВСУ сбил три «Шахеда» за один вылет на юге
07 августа, 13:15
Крым страдает без воды: Алушта переходит на бочки Крым страдает без воды: Алушта переходит на бочки
07 августа, 13:11
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор