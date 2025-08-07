Германия восстановила повреждённую РЛС Patriot для Украины

РЛС AN/MPQ-65 американского ЗРК Patriot во время развертывания на позиции.

Немецкий генерал-майор Майк Келлер сообщил, что несколько месяцев назад россиянам удалось значительно повредить радиолокационную станцию одного из ЗРК Patriot во время атаки. Об этом сообщает In Factum.



Об этом также пишет проект German Military Aid to Ukraine, отслеживающий все немецкие поставки Украине.



Повреждённую РЛС доставили в Германию, где её изначально сочли невосстановимой. Однако специалисты Люфтваффе, работая по 16 часов в день и 6 дней в неделю, сумели полностью восстановить систему.



В июле восстановленную РЛС вернули в Украину, и она уже успела помочь в перехвате одной из российских воздушных целей.