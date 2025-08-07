Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Минфин РФ снизил прогноз по нефтегазовым доходам: детали

07 августа 2025, 17:47

Доходы РФ от нефти и газа в 2025 году, данные СВРУ. Доходы РФ от нефти и газа в 2025 году, данные СВРУ.

В РФ произошёл нефтегазовый обвал: бюджет страны-агрессора потерял почти $17 млрд, сообщает Служба внешней разведки Украины.

За январь–июль 2025 года поступления в федеральный бюджет России от нефтегазового сектора упали на 19 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до $69,2 млрд.

Основные причины падения доходов:

  • снижение цен на нефть,
  • укрепление рубля,
  • резкое сокращение экспорта газа в ЕС.

На фоне дефицита правительство РФ урезает компенсации нефтяным компаниям по топливному демпферу. Кроме того, Минфин России понизил прогноз по нефтегазовым доходам на 2025 год до $104,4 млрд — это на 24 % меньше прежних ожиданий ($137,3 млрд).

