Минфин РФ снизил прогноз по нефтегазовым доходам: детали

Доходы РФ от нефти и газа в 2025 году, данные СВРУ.

В РФ произошёл нефтегазовый обвал: бюджет страны-агрессора потерял почти $17 млрд, сообщает Служба внешней разведки Украины.



За январь–июль 2025 года поступления в федеральный бюджет России от нефтегазового сектора упали на 19 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до $69,2 млрд.

Основные причины падения доходов:

снижение цен на нефть,

укрепление рубля,

резкое сокращение экспорта газа в ЕС.

На фоне дефицита правительство РФ урезает компенсации нефтяным компаниям по топливному демпферу. Кроме того, Минфин России понизил прогноз по нефтегазовым доходам на 2025 год до $104,4 млрд — это на 24 % меньше прежних ожиданий ($137,3 млрд).