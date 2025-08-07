В Сухановке спасатели ликвидировали последствия атаки армии РФ: спасатели эвакуировали семь человек

В Сухановке спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска вечером 6 августа нанесли удар по частной застройке поселка Сухановка под Славянском Донецкой области. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 7 человек и ликвидировали пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«В результате вражеского обстрела повреждены 14 частных домов и 2 автомобиля, возник пожар — горели частный дом, две хозяйственные постройки и три автомобиля», — говорится в сообщении.





На месте происшествия из опасной зоны спасатели эвакуировали 7 человек, среди них 2 детей. Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание на общей площади 150 кв.м.





