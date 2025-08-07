Еще трое жителей Донетчины пострадали

Российские войска 7 августа обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ударов трое людей пострадали. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«По одному человеку россияне ранили в селе Шандриголово Лиманской громады, Доброполье и Константиновке», — уточнил он.
Филашкин уточнил, что информация о повреждениях пока не поступала.
Ранее мы писали, что российская армия обстреляла Дружковку Донецкой области в четверг, 7 августа. В результате ударов пять людей пострадали.
Победим цензуру вместе!