Оккупанты начинают «перепрошивку» украинских детей с пелёнок, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).
Во временно оккупированной Донецкой области стартует новый этап идеологической обработки — теперь под прицелом воспитанники детских садов.
В Донецке, Мариуполе, Харцызске и Шахтёрске запускают кремлёвский проект «Разговор о важном для дошкольников».
Ранее его внедряли в школах и вузах, теперь — даже в ясельных группах.
ЦНС подчёркивает: это не образование, а системное уничтожение украинской идентичности.
Ранее сообщалось, что воспитатели в Сватово не получают зарплату уже почти год.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях