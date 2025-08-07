Идеологическая обработка с детства: в оккупированных детсадах РФ запускает «разговоры о важном» — вместо воспитания навязывается культ «русского мира». Иллюстрация ЦНС: ИИ

Оккупанты начинают «перепрошивку» украинских детей с пелёнок, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



Во временно оккупированной Донецкой области стартует новый этап идеологической обработки — теперь под прицелом воспитанники детских садов.



В Донецке, Мариуполе, Харцызске и Шахтёрске запускают кремлёвский проект «Разговор о важном для дошкольников».

Ранее его внедряли в школах и вузах, теперь — даже в ясельных группах.

Уроки «о ценностях», мифы и культ российских фигур

Пропаганда с детства вместо воспитания

Цель — формирование послушных подданных «русского мира»

ЦНС подчёркивает: это не образование, а системное уничтожение украинской идентичности.

Ранее сообщалось, что воспитатели в Сватово не получают зарплату уже почти год.