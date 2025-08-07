В Донецкой области направили более 50 млн гривен на оборону

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что местная власть направили более 53 миллионов гривен на поддержку Сил обороны, в частности на БПЛА, дроны, средства РЭБ и другое оборудование. Соответствующее решение было принято во время заседания Совета обороны Донецкой области.
Кроме того, направили из областного бюджета средства Северской, Краматорской, Дружковской, Часовоярской и Добропольской громадам на осуществление обороны.
«Поддержка наших защитников и оборона - безусловный приоритет. Подчеркнул рациональное использование государственных средств и прозрачность проведения закупок», — отметил начальник администрации.
Ранее мы писали, что Кабинет министров в среду, 30 июля, принял решение в исполнение закона о назначении единовременной денежной помощи семьям погибших добровольцев.
