Добропольская громада попала под обстрел: возникли пожары

Последствия ночного обстрела города Доброполье Покровского района Донецкой области войсками РФ. Фото: Доброполье Инфо/Тelegram

Около полуночи 8 августа Добропольская громада Покровского района Донецкой области подверглась российскому обстрелу. Об этом сообщает телеграм-канал «Доброполье Инфо».

В частности, отмечается, что прилёт был зафиксирован в центре города Доброполье в районе магазина АТБ. На месте прилета возник пожар. В близлежащих домах взрывной волной выбило оконные стекла.

Предварительно, обстрел россияне производили с использованием РСЗО.

После атаки в городе Доброполье стали наблюдаться перебои в электроснабжении. Кроме того, по сообщению канала, перебои со светом также зафиксированы в селе Доброполье, Новодонецком и Белозерске.

Ранее сообщалось об осложнении обстановки в Покровске Донецкой области. Там все дороги теперь обстреливаются российскими дронами.