Добропольская громада попала под обстрел: возникли пожары

Около полуночи 8 августа Добропольская громада Покровского района Донецкой области подверглась российскому обстрелу. Об этом сообщает телеграм-канал «Доброполье Инфо».
В частности, отмечается, что прилёт был зафиксирован в центре города Доброполье в районе магазина АТБ. На месте прилета возник пожар. В близлежащих домах взрывной волной выбило оконные стекла.
Предварительно, обстрел россияне производили с использованием РСЗО.
После атаки в городе Доброполье стали наблюдаться перебои в электроснабжении. Кроме того, по сообщению канала, перебои со светом также зафиксированы в селе Доброполье, Новодонецком и Белозерске.
Ранее сообщалось об осложнении обстановки в Покровске Донецкой области. Там все дороги теперь обстреливаются российскими дронами.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях