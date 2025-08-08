Военный аэродром в Ростовской области РФ был атаковать дронами

Пожар после атаки дронов в Ростовской области РФ. Фото: ВЧК-ОГПУ/Тelegram

На рассвете 8 августа военный аэродром в Миллерово Ростовской области РФ подвергся атаке беспилотников. Об этом пишут российские паблики.

«В Ростове после атаки БПЛА очевидцы наблюдают пожар», — сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

По предварительным данным, одной из целей атаки был военный аэродром в Миллерово.

Информацию о взрывах и пожаре в районе аэродрома Миллерово подтверждает также канал Supernova+.

Напомним, ночью 5 августа дроны атаковали Ростовскую область России, где под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. В результате обстрела пострадала железнодорожная станция, являющаяся частью военной логистики ВС РФ.