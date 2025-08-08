Россияне 22 раза за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой области: много раненых — ОВА

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 7 августа. Фото: ОВА

Войска российской оккупационной армии за минувшие сутки 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 8 августа сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Доброполье ранен человек, повреждены 8 многоэтажек, 12 автомобилей и инфраструктура. В Шахово повреждено 18 частных домов, в Торецком — 9, во Владимировке — 12.

Краматорский район. В Лимане повреждены дом, гараж и газопровод, в Шандриголово ранен человек. В Николаевке повреждены 29 частных домов, водопровод и линии электропередач. В Самарском Новодонецкой громады повреждены авто. В Дружковке ранены 7 человек. В Константиновке ранен человек, повреждены админздание, авто и линия электропередач; в Белокузьминовке повреждены 2 частных дома и 2 админздания.

Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома.

С линии фронта эвакуированы 987 человек, в том числе 78 детей, отметил начальник ОВА.