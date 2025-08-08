Британский телеканал выяснял, стоит ли ждать прекращения огня после встречи Трампа и Путина

Телеканал Sky News разбирался, будет ли прекращение огня после встречи Путина и Трампа. Архивное фото ТАСС

Глава Кремля Владимир Путина впервые встретится с президентом Соединенных Штатов Америки после начала полномасштабного вторжения в Украину, и это может говорить о наличии четких договоренностей. С другой стороны, в итоге есть вероятность «показухи», важной для Путина, и никакого прекращения огня не будет.

Как сообщает британский телеканал SkyNews, одним из условий договоренностей со стороны главы Белого дома Дональда Трампа является требование трехсторонней встречи. Впрочем, есть слишком низкая вероятность, что Путин согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, новые контакты между президентами не признак того, что приостановится война в Украине, говорится в статье.

SkyNews пообщалось со своим корреспондентом в Москве Айвором Беннетом, который, среди прочего, отметил, что встреча руководителей РФ и США — это «не прекращение огня». По его словам, такое поведение Путина, который якобы согласился на какие-то переговоры, могут назвать очередным «затягиванием времени». Кроме того, журналист назвал встречу «дипломатическим динамитом», который, с одной стороны, намекает на договоренности, а с другой — ничего на самом деле не означает.

«С одной стороны, это может сигнализировать о том, что достигнута точка согласия, и для ее закрепления нужна личная встреча. Такой позиции всегда придерживалась Россия. Она постоянно заявляет, что встретится на президентском уровне только при условии договоренности. С другой стороны, там может не быть ничего существенного. Это может быть просто показуха», — говорится в статье SkyNews.

Отмечается, что Путин, вероятно, пытается «разрядить гнев Трампа», который объявил дедлайн ультиматума на 8 августа. Между тем американский президент достигает собственной цели — показывает, что есть прогресс, добавил Беннет.

«В конце концов, нет никаких признаков того, что Москва готова смягчить свою переговорную позицию или отступить от своих целей на поле боя», — подытоживает SkyNews.

Ранее сообщалось, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Место уже согласовано, о нем объявят позже. Об этом 7 августа сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.