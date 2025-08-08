Из-за российских обстрелов затапливает шахту «Добропольская» — Волынец

Обстрелы армии РФ спровоцировали потоп на шахте «Добропольская» в Донецкой области: ситуация критическая. Иллюстративное фото

Российские военные попали и вывели из строя шахту «Добропольская» Донецкой области. Сейчас происходит загазование и затопление шахты. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Отмечается, что россияне нанесли удар ночью и попали по территории угледобывающего предприятия.

В результате удара из строя вышла подстанция на 110 кВ, обесточив шахту государственного «Добропольеуголь-добыча».

«Все девять работников, которые на момент обесточивания работали в забое, подняты на поверхность. Впрочем, ситуация на предприятии критическая. Идет загазование, а главное — затопление шахты. Вероятнее всего, шахта «Добропольская», ее лавы, в частности недавно открытые, будут затоплены с катастрофическими последствиями для громады, для региона», — написал Волынец.

Напомним, 2 июля сообщалось, что беспилотники российской оккупационной армии атаковали ночью шахту «Добропольская» в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил народный депутат, глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

«Два российских БПЛА (предварительно, «Герань») атаковали шахту “Добропольская”. Прямо во время смены, когда в шахте работал 91 человек», — написал Волынец в Фейсбуке.

Он отметил, что чудом обошлось без пострадавших.