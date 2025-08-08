Польский премьер прогнозирует скорое перемирие в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Delfi

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что перспектива замораживания конфликта в Украине выглядит все более реальной. Владимир Зеленский воздержался от оптимистических заявлений, однако дал понять, что Киев готов к политическим консультациям.

Как сообщает агентство Reuters, глава польского правительства отметил, что в его разговоре с украинским лидером речь шла о потенциальных вариантах прекращения боевых действий. Параллельно Кремль заявил о предстоящей встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом, на фоне стремления Вашингтона к достижению прорыва в переговорах с Россией.

На пресс-конференции Дональд Туск подчеркнул, что существуют признаки возможного сдвига в направлении временного прекращения огня.

«Есть определенные сигналы, и у нас также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта — я не хочу говорить конец, но замораживание конфликта — ближе, чем дальше. На это есть надежда», — заявил премьер Польши.

По словам Туска, Зеленский воздерживался от оптимистичных заявлений, однако дал понять, что Киев готов к политическим консультациям. Туск добавил, что Украина заинтересована в привлечении Польши и других государств ЕС к потенциальному планированию перемирия и урегулирования.