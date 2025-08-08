В Киеве прошло прощание с убитой в российском плену журналисткой Викторией Рощиной

Виктория Рощина

В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве отслужили панихиду по украинской журналистке Виктории Рощиной, которую убили в плену РФ. Позже церемония прощания прошла на Майдане Независимости, куда пришли десятки людей.

Похоронили Рощину на Байковом кладбище.

Виктория пропала без вести в августе 2023 года во время поездки на временно оккупированные территории.

В мае 2024 года Россия признала её задержание, а в октябре стало известно о ее гибели. Дело переквалифицировали в «военное преступление, связанное с умышленным убийством».

Тело журналистки вернули в Украину в феврале 2025 года без некоторых внутренних органов, в российских документах она была указана как «неустановленное лицо мужского пола».

Напомним, Офис генерального прокурора Украины 7 августа 2025 года сообщил о заочном подозрении начальнику следственного изолятора №2 в Таганроге по делу об организации пыток журналистки Виктории Рощиной. По данным следствия, Рощина содержалась в этом учреждении после ее этапирования российскими военными с оккупированной территории Запорожской области.

2 августа 2025 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Викторию Рощину орденом Свободы.